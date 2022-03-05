Держим строй и вместе к победе! Как ВСУ защищают Украину и какие потери понес враг за 04.03.22

Идут десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженные Силы Украины в объединении с силами обычного мирного населения продолжают наносить врагу разрушительные потери.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о следующей ситуации в нашей стране:

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

Основные усилия кафиров сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательным группировкам.

На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

На Сиверском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огненное поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники совершают прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению оцепления города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника.

Утраты личного состава неприятеля возрастают. Говорить о мотивированности – излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск – ниже нулевого.

Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу на десятые сутки борьбы против нашествия захватчиков