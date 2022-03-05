Выступление Зеленского: о восстановлении Украины, потерях России, гуманитарных коридорах и нашем народе

— Уже десятые сутки нашей отечественной борьбы. Искренней вера и круглосуточной работы, — начал Владимир Зеленский свое традиционное обращение к народу по поводу российской агрессии в Украине.

Вікна публикуют полный текст выступления Зеленского 05.03.2022:

Десятые сутки – как один бесконечно долгий день. Одна бесконечно долгая ночь, не дающая отдыха.

Сегодня суббота. Суббота. Это слово на войне ничего почти не значит. Как понедельник или четверг или любой другой день. Все они стали одинаковыми.

Все равно защищаем государство. Все равно спасаем людей.

Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах. Не важно, что в календаре. И так – до победы.

Мировая поддержка

Поздно ночью говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с президентом Польши Анджеем Дудой. Наше взаимодействие постоянно. Наши разговоры ежедневные.

Я безмерно благодарен каждому из них. Безмерно благодарен Анджею за его решительность и преданность нашему общему делу.

Защиты людей. Благодарен жене Анджея Агате. Друзья, которых я искренне считаю друзьями и искренне желаю каждому.

Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение.

Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег?

Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ.

Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь!

Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет.

Восстановление после войны

Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев. После войны. О том, как оживить наши города. Как восстановить экономику.

Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристиной Георгиевой.

Есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины.

Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны.

Украина в ЕС

И это только первые решения. Я подчеркиваю это только первые. Говорил с президентом Турции Эрдоганом. Говорил с лидерами Саудовской Аравии и Соединенных Арабских Эмиратов.

С Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Главная тема – членство в ЕС для Украины.

Поддержка народов

Я благодарен европейцам – сотням тысяч людей в разных городах нашего континента. Братислава, Вильнюс, Франкфурт, Лион, Париж, Тбилиси, Прага.

Они вчера вышли в поддержку Украины. В поддержку Европы. Они вышли ради мира. Быстрее.

Я благодарен американцам – стойкому двухпартийному большинству обычных людей. Мы видели опрос. Мы видели мнение обычных людей Америки, поддерживающих обычных людей Украины. Требующие ужесточения санкций против России за агрессию уже сейчас.

Поддерживающие закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизнь наших людей.

74% американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения?

Мы уверены – схожий результат и в других демократических странах.

Сила украинцев и потери России

Вооруженные Силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны.

Контрактуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Держат Николаев.

Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

Российская армия не вышла на планируемые рубежи. Но вышло почти на 10 тысяч убитых русских военных. 10 тысяч! Это ужасно! Ребята по 18, по 20 лет. Совершенно молодые, почти дети.

Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать? За что и почему они на чужой земле.

10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-нибудь другое, кроме смерти.

Украинский народ сопротивляется и там, где оккупантам удалось пройти. К сожалению. Но ненадолго пройти. Я восхищаюсь каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют.

Которые берут национальный флаг и показывают русским военным, что россияне проигрывают.

Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику.

Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Каким сложно. Каким опасно. Но они не теряют достоинство. И никогда не потеряют.

Гуманитарная помощь

На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге. Чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня.

Городам, которые в окружении, которые уничтожают, переживают самые плохие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха.

Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей постарше. Чтобы дать продукты питания и лекарства остающимся. Наша помощь уже в пути.

Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность. Кто желает. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Если все пойдут, то чей тогда будет этот город?

Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это – одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти в переговорном процессе.

Молимся о наших военных. Помогаем нашим гражданским.

Работаем ради мира.

Слава Украине!

Напомним, также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с просьбой помогать в тылу.