Тримаємо стрій і разом до перемоги! Як ЗСУ захищають Україну та яких втрат зазнав ворог за 04.03.22

Триває десята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили України в об’єднанні з силами звичайного мирного населення продовжують завдавати ворогу руйнівних втрат.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про наступну ситуацію в нашій країні:

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників, але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Збройні сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупуванням.

На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Українські війська утримують позиції на зайнятих рубежах.

В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку українські військові продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника.

Втрати особового складу ворога зростають. Говорити про вмотивованість – зайве. Її не було і не має. Моральний і бойовий стан окупантських військ – нижче нульового.

Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу на десяту добу боротьби проти навали загарбників.