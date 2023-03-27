От почтальонов до военных — все в восторге от черниговских электробайков!

В Чернигове производят современные электробайки. И они ничуть не хуже, чем за границей.

Недавно разработка выиграла тендер от Укрпочты, поэтому уже вскоре электровелосипед начнут использовать почтальоны.

Укрпочта заказала 20 байков.

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— Почему это очень важно? Потому что в Чернигове — городе, пострадавшем от российской оккупации, появилось предприятие, которое платит налоги и дает рабочие места, — рассказывает народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский.

Модель электробайков завоевала первое место в классе электро на этапе кубка Украины по картингу.

Уникальную историю успеха во время войны смотри в видео.

Едут на фронт, чтобы приближать победу. Смотри в нашем материале, как подержанные авто становятся сокровищем в руках мастеров.

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