Від поштарів до військових — усі в захваті від чернігівських електробайків!

У Чернігові виробляють сучасні електробайки. І вони зовсім не гірші, ніж за кордоном.

Нещодавно розробка виграла тендер від Укрпошти, тож незабаром електровелосипед почнуть використовувати поштарі. Укрпошта замовила 20 байків.

— Чому це дуже важливо? Тому що у Чернігові — місті, яке страждало від російської окупації, з’явилося підприємство, яке платить податки та дає робочі місця, — розповідає народний депутат Дмитро Кисилевський.

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