Это наше достижение и наша ответственность: количество населения Земли достигло 8 млрд

Пока российские оккупанты пытаются уничтожить все живое на этой планете, население Земли все же растет. Так, по подсчетам Организации Объединенных Наций и Фонда народонаселения ООН, численность населения в этом году достигла 8 млрд человек.

Случилось это, скорее всего, именно 15 ноября. Также в прогнозах World Population Prospects 2022 отмечается, что Индия сможет опередить Китай как наиболее густонаселенную страну в следующем 2023 году.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркивает, что это еще одна возможность отметить наше разнообразие и всеобщую человечность.

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Также чиновник подчеркнул, что важно вспомнить, насколько значительны достижения в области здравоохранения, позволившие этому событию стать возможным.

В то же время, это напоминание о нашей общей ответственности за заботу о нашей планете и момент для размышлений о том, где мы все еще не выполняем своих обязательств друг перед другом.

Важно отметить, что после начала пандемии в 2020 году, уровень роста населения на Земле уменьшился до 1%.

Однако уже к 2030 году количество людей в мире все же будет расти и достигнет отметки 8,5 млрд, в 2050 году — 9,7 млрд.

А вот в 2080 году людей станет более 10 млрд, что будет держаться до 22-го века.

В то же время, украинцы продолжают борьбу за свое существование в мире и напоминают, что мирные переговоры с оккупантами опасны. Читай, как Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны и почему не будет никаких Минск-3.

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