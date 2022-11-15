Це наше досягнення і наша відповідальність: кількість населення Землі досягла 8 млрд

Поки російські окупанти намагаються знищити усе живе на цій планеті, населення Землі все ж таки зростає. Так, за підрахунками Організації Об’єднаних Націй та Фонду народонаселення ООН, кількість населення цьогоріч досягла 8 млрд людей.

Сталося це, найімовірніше, саме 15 листопада. Також у прогнозах World Population Prospects 2022 зазначається, що Індія зможе випередити Китай як найбільш густонаселена країна у наступному 2023 році.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш підкреслює, що це ще одна нагода відзначити наше розмаїття та загальну людяність.

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Також посадовець наголосив, що важливо пригадати, наскільки значні досягнення у галузі охорони здоров’я, що дозволили цій події стати можливою.

Водночас це нагадування про нашу спільну відповідальність за турботу про нашу планету та момент для роздумів про те, де ми все ще не виконуємо своїх зобов’язань один перед одним.

Важливо зазначити, що після початку пандемії у 2020 році рівень зростання кількості населення на Землі зменшився до 1%.

Проте вже до 2030 року кількість людей у світі все ж таки зростатиме та досягне позначки 8,5 млрд, у 2050 році — 9,7 млрд.

А ось у 2080 році людей стане понад 10 млрд, що триматиметься аж до 22-го століття.

Водночас українці продовжують боротьбу за своє існування у світі та нагадують, що мирні перемовини з окупантами небезпечні. Читай, як Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни та чому не буде жодних Мінськів-3.

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