Кількість злочинів проти дітей в Україні зросла на 105% — ООН

Війна страшна, бо вбиває та ранить дітей, які ще не встигли побачити мирний світ. Ці злочини не мають ніякого виправдання.

За останній рік кількість злочинів проти дітей повʼязаних зі збройними конфліктами суттєво зросла. Зокрема, це спричинено й війною в Україні. Про це заявили в ООН.

Детальніше про новий антирекорд щодо кількості злочинів проти дітей та як ООН зрештою реагує на порушення Росією всіх правил та звичаїв ведення війни, розповідаємо далі у матеріалі.

Кількість злочинів проти дітей зросла на понад 100%

Під час засідання Ради безпеки ООН спецпредставниця генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба заявила про значне збільшення кількості злочинів проти дітей, спричинених військовими конфліктами по всьому світу.

Зокрема, на статистику вплинула й війна в Україні.

Згідно з документом ООН, у 2024 році насильство щодо дітей у збройних конфліктах досягло безпрецедентного рівня й зросло на 25% порівняно з 2023 роком.

ООН підтвердила 41370 випадків серйозних порушень, з яких 36221 було скоєно у 2024 році, а 5149 — раніше, але підтверджені у 2024 році. Порушення зачепили 22495 дітей у 2024 році (14383 хлопчики, 7320 дівчаток, стать 792 невідома).

Найчастіше це такі злочини:

вбивство — 4676 дітей;

поранення — 7291 дитина;

відсутність доступу до гуманітарної допомоги — 7906 випадків;

вербування та використання дітей у злочинних цілях — 7402 випадки;

викрадення дітей — 4573 випадки.

Кількість дітей, які зазнали кількох порушень одночасно, різко зросла з 2684 у 2023 році до 3137 у 2024 році. Це включає поєднання викрадення, вербування та сексуального насильства.

Кількість випадків сексуального насильства зросла на 35%, включаючи різке зростання кількості випадків групових зґвалтувань.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також відзначив, що найбільше зростання кількості злочинів проти дітей зафіксували в Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%) та Ефіопії (235%).

В Україні кількість таких випадків зросла на 105%. За словами Гутерреша, ситуація тут викликає особливе занепокоєння через випадки вбивств, поранень дітей, а також атаки на школи та медичні установи.

Зокрема, ООН офіційно підтвердила вбивство та поранення щонайменше 671 дитини за останній рік, які загинули через російські атаки на Україну.

— Я глибоко стурбований зростанням серйозних порушень, приписаних російським збройним силам та пов’язаним з ними збройним групам, особливо вбивствами та каліцтвами дітей, а також нападами на школи та лікарні, головним чином внаслідок застосування вибухової зброї в населених пунктах.

Я закликаю РФ припинити серйозні порушення та співпрацювати з моїм Спеціальним представником для розробки та впровадження спільного плану дій з ООН, — закликав Гуттереш.

Інший злочин Росії проти України — це примусова депортація наших дітей на територію РФ. Як нині розшукують викрадених дітей, читай за посиланням.

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