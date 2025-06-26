Для тебе Війна в Україні

Кількість злочинів проти дітей в Україні зросла на 105% — ООН

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Червня 2025, 13:00
кількість вбитих дітей
Фото Facebook

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