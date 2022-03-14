Эвакуация под обстрелами, мародерство, слезы стариков: ситуация под Киевом 14 марта

Из столичного пригорода — Ирпень, Гостомель, Буча — до сих пор пытаются эвакуировать людей. Названия этих городков уже были на страницах мировых изданий.

Как оккупанты целятся по мирному населению, а пожилых людей приходится выводить под обстрелами знает весь мир.

В настоящее время украинским военным удалось освободить 70% Ирпеня. Но эвакуация продолжается — оставаться в пригороде столицы опасно.

Старики со слезами на глазах покидают собственные дома, пока оккупанты успешно выполняют приказ руководства РФ о самообеспечении — мародерствуют и грабят дома.

Больше о ситуации в Киевской области узнайте из сюжета Вікон.

Напомним, утром 14 марта на Оболони в Киеве артиллерийский снаряд попал в девятиэтажку. Не обошлось без жертв. Кроме того, зафиксировано попадание трех ракет в Святошинском районе столицы.