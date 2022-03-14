Евакуація під обстрілами, мародерство, сльози стареньких: ситуація на Київщині 14 березня

Зі столичного передмістя — Ірпінь, Гостомель, Буча — досі намагаються евакуювати людей. Назви цих містечок уже були на шпальтах світових видань.

Як окупанти гатять по мирному населенню, а літніх людей доводиться виводити під обстрілами знає весь світ.

Наразі українським військовим вдалося відбити 70% Ірпеня. Але евакуація триває — залишатися в передмісті столиці досі небезпечно.

Старенькі зі сльозами на очах залишають власні домівки, поки окупанти вдало виконують наказ керівництва РФ про самозабезпечення — мародерствують та грабують будинки.

Більше про ситуацію на Київщині дізнайтеся з сюжету Вікон.

Нагадаємо, ранком 14 березня на Оболоні в Києві артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерхівку. Не минулося без жертв. Крім того, зафіксовано влучання трьох ракет у Святошинському районі.