Объединил детей со всего мира: художник из Люксембурга создает керамическое панно об Украине

Объединить детей из почти 200 стран, чтобы через творчество рассказать им о войне в Украине. Такую амбициозную цель поставил себе художник из Люксембурга Паскаль Вестландт.

Более 30 лет он занимается арт-терапией с детьми из разных стран. А как он учит украинских детей искусству керамики — смотри в нашем материале.

Художник из Люксембурга учит украинских детей искусству керамики

Вместе со своими учениками художник начал создавать большое керамическое панно об Украине. Потом к ним присоединились юные художники из почти 200 стран, чтобы доказать, что все дети стремятся к миру.

И вот, это панно в Украине, а продолжают его украшать уже украинские дети.

Жуткие кадры, на которых россияне бомбят украинские школы, каждый раз вызывают шок у художника из Люксембурга. Говорит, дети не должны страдать от войны, которую начали взрослые.

Мои ученики очень прониклись этой войной и решили присоединиться к совместному проекту. Я стал таким рупором детей, стремящихся к миру, — рассказывает художник.

Вместе с воспитанниками в Люксембурге Паскаль взялся создавать панно об Украине, состоящее из сотен детских керамических рисунков. Их лепили малыши из Франции, Бельгии, Германии, Польши.

В общей сложности присоединились почти 190 стран, все благодаря широким контактам Паскаля.

Во Львове и Киеве Паскаль продолжает работать с детьми и дополнять панно. Все детали в одну картину собрали в Национальной библиотеке для детей, а проект символически назвали Украина — Эльдорадо будущего.

Паскаль уверен, маленькие украинцы постоянно слышат взрывы, поэтому через арт-терапию стремится им помочь.

Когда они начинают что-то лепить или танцевать, или играть в театре, это очень хорошо отвлекает их, и они просто забывают о тех ужасах, с которыми живут, — говорит художник Паскаль Вестландт.

Несмотря на языковой барьер, педагог быстро поладил с детьми. Они выставкой поражены, им нравятся рисунки детей из других стран.

Пока же международное панно можно увидеть в Национальной библиотеке Украины, а дети могут даже приобщиться к его наполнению.

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