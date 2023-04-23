Об’єднав дітей з усього світу заради миру: митець з Люксембурга створює керамічне панно про Україну

Об’єднати дітей з майже 200 країн, аби через творчість розповісти їм про війну в Україні. Таку амбітну мету поставив собі митець з Люксембурга Паскаль Вестландт.

Понад 30 років він займається арт-терапією з малюками з різних країн. А як він навчає українських дітей мистецтва кераміки — дивись у нашому матеріалі.

Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки

Разом зі своїми вихованцями митець почав створювати велике керамічне панно про Україну. Згодом до них долучилися юні митці з майже 200 країн світу, аби довести — усі діти прагнуть миру. І ось, це панно в Україні, а продовжують його оздоблювати вже українські дітлахи.

Моторошні кадри, на яких росіяни бомбардують українські школи, щоразу викликають шок у художника з Люксембурга. Каже, діти точно не мають страждати від війни, яку розпочали дорослі.

Мої учні дуже перейнялися цією війною і вирішили долучитися до спільного проекту. Я став таким собі рупором дітей, які прагнуть миру, — розповідає митець.

Разом з вихованцями у Люксембурзі Паскаль взявся створювати панно про Україну, яке складається із сотень дитячих керамічних малюнків. Їх ліпили малеча із Франції, Бельгії, Німеччини, Польщі. Загалом долучилися майже 190 країн, усе завдяки широким контактам Паскаля.

У Львові та Києві Паскаль продовжує працювати з дітьми та доповнювати панно. Усі деталі в єдину картину зібрали у Національній бібліотеці для дітей, а проект символічно назвали Україна — Ельдорадо майбутнього.

Паскаль певен, маленькі українці на власні вуха постійно чують вибухи, тож через арт-терапію прагне їм допомогти.

Коли вони починають щось ліпити чи танцювати, чи грати в театрі, це дуже добре відволікає їх, і вони просто забувають про ті жахіття, з якими живуть, — каже митець Паскаль Вестландт.

Попри мовний бар’єр педагог швидко порозумівся з дітьми. Вони виставкою вражені, їм подобаються малюнки дітей з інших країн.

А поки міжнародне панно можна побачити у Національній бібліотеці України, а діти можуть навіть долучитися до його наповнення.

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