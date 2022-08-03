Ипотечная ставка от 2 до 7% годовых! Когда заработает программа Доступная ипотека в Украине?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 2 августа 2022 года сообщил об утверждении условий новой программы Доступная ипотека. Кому ее будут предоставлять — смотри в нашем материале.

Программа Доступная ипотека — когда заработает

Программа Доступная ипотека заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Первая — это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны.

Вторая категория — это медики. Третья — учителя и педагогические работники. Четвертая категория — ученые. Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%.

Срок ипотеки составляет до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.

Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет так же льготной и составит всего 7% годовых.

Ожидается, что программа Доступная ипотека активизирует строительство и будет способствовать восстановлению экономики.

Наша цель — чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье, — подытожил Денис Шмыгаль.

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