Іпотечна ставка від 3 до 7% річних! Коли запрацює програма Доступна іпотека в Україні?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 серпня 2022 року повідомив про затвердження умов нової програми Доступна іпотека. Кому її надаватимуть — дивись у нашому матеріалі.

Програма Доступна іпотека — коли запрацює

Програма Доступна іпотека запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян.

Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян становитиме 3%.

Термін іпотеки сягає до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і становитиме лише 7% річних.

За очікуваннями, програма Доступна іпотека активізує будівництво та сприятиме відновленню економіки.

Наша мета — щоб кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло, — підсумував Денис Шмигаль.

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