Снаряд взорвался рядом, но она выжила! Невероятная история 66-летней Ирины

Между постоянными обстрелами люди выбегали за продуктами. Так, в начале сентября после очередного обстрела жительница Бахмута Ирина пошла в магазин, когда внезапно возле нее прилетел снаряд.

Двое людей, стоявших рядом, погибли, а ей оторвало правую ногу и изрядно разорвало левую.

Кроссовок держу, а там пол ноги, — вспоминает Ирина события того трагического дня.

Хирурги национального реабилитационного центра Незламні принялись спасать левую ногу женщины. Ирина попала в их руки с большим поражением мягких тканей и множественными переломами большеберцовой кости с полным раздавливанием кости. Кроме того, были высокие риски инфицирования.

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Поэтому медики разбитую конечность укоротили, удалили мертвые ткани, раны закрыли мышечным лоскутом и пересадили кожу.

Когда женщину перевозили из одной больницы в другую, ее родные потеряли с ней связь. Найти и обнять маму сын Александр смог через два месяца во львовской больнице.

Все это время мужчина искал свою мать по разным больницам. В Днепре даже вышла неразбериха и мужчине сначала сказали, что его мама умерла.

Но Ирину пока ждет только длительная реабилитация. Параллельно женщину сразу готовят к протезированию, она сама сейчас настроена оптимистично. После выздоровления даже хочет заниматься любимым садоводством и вернутся домой.

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