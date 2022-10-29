Люди

Снаряд взорвался рядом, но она выжила! Невероятная история 66-летней Ирины

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 29 октября 2022, 12:00

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Історія Ірини

Снаряд взорвался рядом, но она выжила! Невероятная история 66-летней Ирины
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