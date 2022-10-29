Снаряд вибухнув поряд, але вона вижила! Неймовірна історія 66-річної Ірини

Між постійними обстрілами люди вибігали за продуктами. Так, на початку вересня після чергового обстрілу жителька Бахмута пані Ірина пішла до магазину, як раптово біля неї прилетів снаряд.

Двоє людей, які стояли поруч, загинули, а їй відірвало праву ногу та добряче пошматувало ліву.

Кросівок тримаю, а там пів ноги, — згадує Ірина події того трагічного дня.

Хірурги національного реабілітаційного центру Незламні взялись рятувати ліву ногу жінки. Ірина потрапила у їхні руки з великим ураженням м’яких тканин і множинними переломами великогомілкової кістки з повним розчавленням кістки. Крім того, були високі ризики інфікування.

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Тому медики розтрощену кінцівку вкоротили, видалили мертві тканини, рани закрили м’язовим клаптем та пересадили шкіру.

Коли жінку перевозили з однієї лікарні до іншої, її рідні втратили з нею зв’язок. Знайти й обійняти маму син Олександр зміг аж за два місяці у львівській лікарні.

Увесь цей час чоловік шукав свою матір по різних лікарнях. Так у Дніпрі вийшла плутанина і чоловіку спершу сказали, що його мама померла.

Та на Ірину наразі чекає лише тривала реабілітація. Паралельно жінку одразу готують до протезування, вона сама нині налаштована оптимістично. Після одужання навіть хоче займатись улюбленим садівництвом та повернутися додому.

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