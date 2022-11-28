Получи не только кофе, но и портрет — как сеть харьковских кафе работает во Львове

Сеть харьковских кофеен переехала во Львов писать портреты на чашечках свежесмолотого кофе. Владельцы бизнеса и несколько работников уехали из родного города еще в начале полномасштабного вторжения.

Признаются, покорять кофейную столицу Украины было страшно, но благодаря креативу и вкусным напиткам сейчас в их кафе очереди. Харьковчанам уже удалось открыть семь заведений во Львове и возобновить бизнес в Харькове.

Украинцы пишут портреты посетителей на бумажных стаканчиках, пока те ждут своего напитка.

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Реакция людей приятная — им очень нравится, — говорит художник из Харькова Павел Алексеенко.

Мужчина отправил родных за границу еще в марте, а сам остался во Львове. Здесь встретился с коллегами и помогал возобновлять бизнес. За день художник пишет до полусотни портретов, каждый создает несколько минут.

Одна из посетительниц, тоже из Харькова, рассказывает, как узнала, что кафе открылось во Львове, сразу побежала в заведение.

— Мы помогали своим людям, которые с нами приехали во Львов, устроиться. Эти люди не только из Харькова, но и из Киева, Херсона, Мелитополя, — говорит совладелец сети кофеен Дмитрий Шевцов.

Команда поддерживает и военных, десятую часть заработка передает на дроны для ВСУ. Кроме этого, в кафе есть скидки для медиков, военных и спасателей. А еще в заведении есть специальная зона для подвешенного кофе. Можно подвесить кофе, например, из Львова в Харьков.

В планах открыть еще кофейни в Киеве, а затем в освобожденном Луганске, Донецке и Крыму.

Ранее мы рассказывали историю Александра Костюкевича о жизни под оккупацией в Херсоне и возобновлении бизнеса в Киеве.

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