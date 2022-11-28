Отримай не тільки каву, а й портрет — як мережа харківських кав’ярень працює у Львові

Мережа харківських кав’ярень переїхала до Львова писати портрети на філіжанках свіжозмеленої кави. Власники бізнесу та кілька працівників виїхали з рідного міста ще на початку повномасштабного вторгнення.

Зізнаються, що підкорювати кавову столицю України було страшно, але завдяки креативу і смачним напоям нині до їхніх кав’ярень черги. Харків’янам уже вдалося відкрити сім закладів у Львові та відновити бізнес у Харкові.

Харків’яни пишуть портрети відвідувачів на паперових стаканчиках, поки ті чекають на свій напій.

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Реакція людей приємна — їм дуже подобається, — каже художник із Харкова Павло Олексієнко.

Чоловік відправив рідних за кордон ще в березні, а сам залишився у Львові. Тут зустрівся з колегами та допомагав відновлювати бізнес. За день художник пише до півсотні портретів, кожен створює кілька хвилин.

Одна з відвідувачок теж із Харкова. Розповідає, як дізналася, що кав’ярні відкрилися у Львові, відразу побігла до закладу.

— Ми допомагали своїм людям, які з нами приїхали у Львів, влаштуватися. Ці люди не тільки з Харкова, а й Києва, Херсона, Мелітополя, — каже співвласник мережі кав’ярень Дмитро Шевцов.

Команда підтримує і військових, десяту частину заробітку передає на дрони для ЗСУ. Крім цього, у кав’ярні є знижки для медиків, військових та рятувальників. А ще — спеціальна зона для підвішеної кави. Також можна підвісити каву, наприклад, зі Львова до Харкова.

У планах відкрити ще кав’ярні в Києві, а згодом у звільнених Луганську, Донецьку та Криму.

Раніше ми розповідали історію Олександра Костюкевича про життя під окупацією в Херсоні та відновлення бізнесу в Києві.

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