Генераторы для высоток. Как подключить воду, тепло и лифты во время блэкаута

Нет света — значит, нет ни тепла, ни воды.

Знакомая ситуация для украинцев, и в частности, жителей высоток. Но блэкаут еще больше сплотил нашу нацию!

В больших городах стали появляться практически автономные многоэтажки. Посредством генераторов люди подают тепло в сотни квартир, дотягивают воду до 26 этажа и даже запускают лифты.

Сейчас также смотрят

Приобрести для многоквартирного дома генераторы помогают сейчас местные власти.

Во Львове многоэтажкам возмещают половину стоимости, но если это не больше 30 тысяч гривен. В Сумах может компенсироваться 50 тысяч. В Киеве 75%, но не больше 80 тысяч гривен.

Следует также помнить, что категорически запрещено устанавливать генератор в доме, подвале или прямо в теплопункте. Его место — не ближе 6 метров к зданию. И он должен быть защищен от дождя.

Устанавливать генераторы должны специалисты и с соблюдением всех правил безопасности, чтобы эти спасатели, наоборот, не натворили беды.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как генераторы поддерживают жизнедеятельность городов.