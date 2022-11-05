Незаменимая вещь! Как генераторы поддерживают жизнедеятельность городов Украины

Российские ракеты, летящие в нашу энергетическую инфраструктуру, приводят к еще большим жертвам среди украинцев. Россияне хотят выключить нам свет, чтобы от нехватки электричества мы теряли людей на дорогах или в больницах. Но украинцы быстро адаптируются.

Критически важные медицинские структуры и даже бизнес готовятся — уже сегодня закупают генераторы. Ибо на вопрос о россиянах — без света или без вас? — есть только один ответ.

Сотня российских атак на энергетическую инфраструктуру привела к 40% повреждений энергосистемы. И в таких случаях генераторы — спасение для критической инфраструктуры. Потому что для тех, кто на аппарате искусственной вентиляции легких или кому срочно нужна операция, это вопрос жизни и смерти.

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Ирпенская больница в оккупации познала на себе все желание россиян уничтожить украинцев: генератор устанавливали практически под пулями.

В тот период благодаря этому генератору врачам удалось прооперировать около 200 человек. А еще он обеспечил работу кислородной станции.

Врач Антон Довгопол вспоминает те дни и говорит: в критическом состоянии на кислородном обеспечении находилось 50 человек.

Было 6 марта, это уже была оккупация. Если бы у нас не было генератора, который обеспечил работу этого оборудования, мы бы не смогли получить этот кислород.

Выводы больница сделала, и сегодня там есть целых семь генераторов. Это обошлось в 10 млн грн, но больница заплатила только за один. Просили, стучали — и им помогли благотворители.

Теперь реанимация, интенсивная терапия, операционные — все это может работать без проблем.

В Украине примерно 1200 больниц со стационаром. По данным Минздрава, практически все они имеют хотя бы один генератор. В ведомстве угрозу поняли еще в марте на примере оккупированных городов: экстренно искали генераторы для Сум, Чернигова, Харькова. Так что за лето закупили 400 мощных генераторов — поставки не прекращаются до сих пор.

Перебоев с дизтопливом пока нет. Главное, лишь бы были деньги на него. А об этом уже должны позаботиться все: от правительства до главного врача.

Генераторы на АЗС тоже критически важны. Ведь здесь и продают топливо, необходимое генераторам. Одна сеть установила их еще на этапе строительства и не прогадала: во время последней ракетной атаки россиян, когда полстолицы были без света, здесь стоял настоящий ажиотаж. При этом и касса работает, и горючее отпускают.

В целом на рынке большинство заправочных сетей тоже генераторами обеспечено. А на части АЗС даже стоят солнечные панели. Почтовые службы тоже адаптируются к отключениям. Такие генераторы установлены на сортировочных центрах и больших отделениях.

Даже несмотря на то, что нас загоняют во тьму, мы все равно добудем свет — ответ украинцев российским оккупантам.

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