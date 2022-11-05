Незамінна річ! Як генератори підтримують життєдіяльність міст

Російські ракети, які летять у нашу енергетичну інфраструктуру, спричиняють іще більше жертв серед українців. Росіяни хочуть вимкнути нам світло, щоб від нестачі електрики ми втрачали людей на дорогах чи у лікарнях. Але українці швидко адаптуються.

Критично важливі медичні структури та навіть бізнес готуються вже сьогодні — закупляють генератори. Бо на питання про росіян — без світла чи без вас? — є лише одна відповідь.

Сотня російських атак на енергетичну інфраструктуру спричинила до 40% пошкоджень енергосистеми. І в таких випадках генератори — порятунок для критичної інфраструктури. Бо для тих, хто на апараті штучної вентиляції легень, чи кому терміново потрібна операція, це питання життя і смерті.

Зараз також дивляться

Як живуть лікарні без електрики

Ірпінська лікарня в окупації пізнала на собі все бажання росіян винищити українців: генератор встановлювали практично під кулями.

У той час завдяки цьому генератору лікарям вдалося прооперувати близько 200 людей. А ще він забезпечив роботу кисневої станції.

Лікар Антон Довгопол згадує ті дні та каже, що у критичному стані на кисневому забезпеченні тоді були 50 осіб.

Було 6 березня, це вже була окупація. Якби ми не мали генератора, який забезпечив роботу цього обладнання, ми б також не змогли отримати цей кисень.

Висновки лікарня зробила, і сьогодні там мають аж сім генераторів. Це обійшлося в 10 млн грн, але лікарня заплатила тільки за один. Просили, стукали — і їм допомогли благодійники.

Тепер реанімація, інтенсивна терапія, операційні — усе це може працювати без проблем.

В Україні приблизно 1200 лікарень, які мають стаціонар. За даними МОЗ, практично всі вони мають хоча б по одному генератору. У відомстві загрозу зрозуміли ще в березні на прикладі окупованих міст: тоді екстрено шукали генератори для Сум, Чернігова, Харкова. Тож за літо закупили 400 потужних генераторів — постачання не припиняється і досі.

Перебоїв із дизпаливом поки немає. Головне, аби були гроші на нього. А про це вже мають подбати всі: від уряду до головного лікаря.

Генератори на АЗС теж критично важливі, адже тут і продають паливо, потрібне генераторам. Одна мережа встановила їх іще на етапі будівництва і не прогадала: під час останньої ракетної атаки росіян, коли півстолиці було без світла, тут стояв справжній ажіотаж. При цьому і каса працює, і пальне відпускають.

Загалом на ринку більшість заправних мереж теж генераторами забезпечена. А на частині АЗС навіть стоять сонячні панелі. Поштові служби теж адаптуються до відключень: такі генератори встановлені на сортувальних центрах та великих відділеннях.

Навіть попри те, що нас заганяють нас у темряву, ми все одно добудемо світло — це відповідь українців російським окупантам.

А щоб твоя дитина також не боялася злих ворогів, а тимчасова темрява стала новою розвагою — читай у нашому матеріалі ідеї, як весело та цікаво провести час з дитиною навіть у темряві.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!