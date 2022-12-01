Генератори для висоток. Як підключити воду, тепло та ліфти під час блекауту

Немає світла — отже, немає ані тепла, ані води.

Знайома ситуація для українців, зокрема, для мешканців висоток. Та блекаут іще більше згуртував нашу націю!

У великих містах почали з’являтися практично автономні багатоповерхівки. За допомогою генераторів люди подають тепло у сотні квартир, дотягують воду до 26 поверху і навіть запускають ліфти.

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Придбати для багатоповерхівки генератори допомагає нині місцева влада.

У Львові багатоповерхівкам відшкодовують половину вартості, але якщо це не більше 30 тисяч гривень. У Сумах можуть компенсувати 50 тисяч. У Києві 75%, але не більше 80 тисяч гривень.

Варто також пам’ятати, що категорично заборонено встановлювати генератор у будинку, підвалі чи прямо в теплопункті. Його місце — не ближче, ніж 6 метрів до будівлі. І він має бути захищеним від дощу.

Встановлювати генератори повинні фахівці й із дотриманням усіх правил безпеки, щоб ці рятівники, навпаки, не наробили лиха.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як генератори підтримують життєдіяльність міст.