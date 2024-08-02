На свадьбе хочу стоять хотя бы на костылях! Как украинские бойцы проходят реабилитацию после ранений

В одном из медучреждений Днепра спасают раненых военных и сразу реабилитируют. Защитники, которые получили травмы на поле боя, получают комплексную помощь в одном из центров Recovery в Днепре.

С момента полномасштабного вторжения в Днепропетровской области работает сеть инновационных центров реабилитации. Там помогают тяжело раненым защитникам вернуться к полноценной жизни.

Один из них — 22-летний Ростислав. Он потерял обе конечности во время боя в Донецкой области. На Авдеевском направлении получил пулевое ранение в одну ногу и осколочное — в другую.

Только пять месяцев назад мне перестало сниться ранение.

Ростислав пошел на войну в марте 2022 года после срочной службы. Сначала был в Херсонской области, потом — в Донецкой. В апреле этого года начал реабилитацию и уже в начале мая впервые стал на протезы.

Защитник говорит, что долго ходить на протезах еще не может, потому что тяжело держать баланс. Поэтому сейчас учится ходить с костылями. Хочет освоить протезы как можно быстрее, есть особая мотивация — свадьба.

Я не хочу жениться в колесном кресле. На свадьбе нужно, чтобы я уже стоял.

У Ростислава ежедневно тренировки в залах физической реабилитации. Заведующая Днепровским центром Recovery Алла Петушок говорит, что хорошего результата можно добиться только в результате взаимодействия между пациентом и командой реабилитологов.

Это минимум три часа активной и качественной реабилитации. Это работа большой мультидисциплинарный команды.

Но в Recovery не только восстанавливают наших защитников, но и обучают новые команды реабилитологов.

На сегодня 12 заведений Recovery уже оказали бесплатную помощь более 13 000 воинов со всей Украины. Учредители проекта Виктор и Елена Пинчук планируют расширить сеть реабилитационных центров до 18.

Как физическое, так и ментальное здоровье поддерживает спорт. И кресло колесное здесь не помеха. Интересно, как именно? Тогда читай, как олимпийская чемпионка помогает с реабилитацией военных.

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