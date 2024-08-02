На весіллі хочу стояти хоча б на милицях! Як українські бійці проходять реабілітацію після поранень

В одному з медзакладів Дніпра рятують поранених військових і одразу реабілітують.

Мережа центрів реабілітації надає бійцям, які зазнали травм на полі бою, комплексну допомогу, лікарі працюють у мультидисциплінарних командах, аби повернути кожного пацієнта до повноцінного життя.

Один з них — 22-річний Ростислав. Він втратив обидві кінцівки під час бою на Донеччині. На Авдіївському напрямку дістав кульове поранення в одну ногу й уламкове — в іншу.

Лише п’ять місяців тому мені перестало снитися поранення.

Ростислав пішов на війну у березні 2022 року після строкової служби. Спочатку був на Херсонщині, потім — на Донеччині. Цьогоріч у квітні розпочав реабілітацію і вже на початку травня вперше став на протези.

Захисник каже, що довго ходити на них ще не може, бо важко тримати баланс. Тому наразі вчиться робити це з милицями. Якнайшвидше стати на протези, — його мета, адже скоро весілля.

Я не хочу одружуватися в кріслі колісному. На весіллі треба, щоб я вже стояв.

У Ростислава щодня тренування у залах фізичної реабілітації. Завідувачка Дніпровського центру Recovery Алла Півник каже, що хорошого результату можна досягти лише у всебічній взаємодії пацієнта і команди.

Це мінімум три години щодня активної та якісної реабілітації.

Щобільше, у Recovery не лише допомагають відновлюватись нашим захисникам, а й навчають нові команди реабілітологів.

На сьогодні 12 закладів Recovery вже надали безоплатну допомогу понад 13 000 воїнів з усієї України. У планах засновників проекту Віктора та Олени Пінчуків — до найближчої зими розширити мережу щонайменше до 18 інноваційних реабілітаційних центрів.

Та підтримує здоров’я як фізичне, так і ментальне, також спорт. І крісло колісне тут не перешкода. Цікаво як саме? Тоді читай, як олімпійська чемпіонка допомагає з реабілітацією військових.

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