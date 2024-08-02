Україна

На весіллі хочу стояти хоча б на милицях! Як українські бійці проходять реабілітацію після поранень

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Серпня 2024, 07:00

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