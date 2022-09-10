Как в Украине проводят обучение пилотов военных дронов — рассказывает инструктор

Они — глаза этой войны. Речь идет о широко используемых дронах в современных битвах. Овладеть искусством милитарного управления беспилотниками, уверенны инструкторы — не так уж трудно. Другое дело — кто и где способен профессионально научить этому армейцев.

В Запорожье волонтеры такое обучение уже поставили на поток и в течение лета подготовили для ВСУ несколько сотен аэроразведчиков. Как учат пилотов дронов в Украине — читай дальше.

Руководитель и инструктор учений Александр говорит: главное, чтобы все пилоты были живы.

Номер один: жизнь. Номер два: оборудование. Номер три: миссия. Это главное для пилота дрона.

Ежемесячно инструкторы обучают около 80-100 военных. Учения продолжаются пять дней.

Учеба проходит и теоретически, и практически: условия на полигонах близки к военным — с окопами и придирчивыми инструкторами.

Курсанты таким обучением довольны. Говорят, что здесь все происходит динамично и максимально приближено к реальным военным условиям.

А как наши пилоты БПЛА на войне уничтожают врага в глубоком тылу, читай в нашем рассказе о Станиславе и его батальоне.

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