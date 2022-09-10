Як в Україні проводять навчання пілотів військових дронів — розповідає інструктор

Україна

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Андрій Почтєв 10 Вересня 2022, 17:30

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Контрнаступ України на Півдні: ЗСУ просуваються в тил ворога, а колаборанти тікають швидше за росіян
0:03:18
Евакуація з Оріхова - влада закликає людей негайно евакуюватись
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Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
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Школярі на Черкащині майструють з дерева заради ЗСУ
Читати далі
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