Як в Україні проводять навчання пілотів військових дронів — розповідає інструктор

Вони — очі цієї війни. Йдеться про дрони, що неабияк широко використовуються в сучасних битвах. Опанувати мистецтво мілітарного керування безпілотниками, певні інструктори, не так вже й важко. Інша справа — хто й де здатен фахово навчити цього армійців.
У Запоріжжі волонтери таке навчання вже поставили на потік і впродовж літа підготували для ЗСУ кілька сотень аеророзвідників. Як навчають пілотів дронів в Україні — читай далі.
Керівник та інструктор навчань Олександр каже: головне, аби всі пілоти були живі.
Номер один: життя. Номер два: обладнання. Номер три: місія. Це головне для пілота дрона.
Номер один: життя. Номер два: обладнання. Номер три: місія. Це головне для пілота дрона.
Щомісяця інструктори навчають близько 80-100 військових. Навчання тривають п’ять днів.
Навчання проходить і теоретично, і практично: умови на полігонах близькі до воєнних — з окопами та прискіпливими інструкторами.
Курсанти таким навчанням задоволені. Кажуть, що тут все відбувається динамічно та максимально наближено до реальних воєнних умов.
Курсанти таким навчанням задоволені. Кажуть, що тут все відбувається динамічно та максимально наближено до реальних воєнних умов.
А як наші пілоти БПЛА на війні нищать ворога у глибокому тилу, читай в нашій розповіді про Станіслава та його батальйон.
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