Як в Україні проводять навчання пілотів військових дронів — розповідає інструктор

Вони — очі цієї війни. Йдеться про дрони, що неабияк широко використовуються в сучасних битвах. Опанувати мистецтво мілітарного керування безпілотниками, певні інструктори, не так вже й важко. Інша справа — хто й де здатен фахово навчити цього армійців.

У Запоріжжі волонтери таке навчання вже поставили на потік і впродовж літа підготували для ЗСУ кілька сотень аеророзвідників. Як навчають пілотів дронів в Україні — читай далі.

Керівник та інструктор навчань Олександр каже: головне, аби всі пілоти були живі.

Номер один: життя. Номер два: обладнання. Номер три: місія. Це головне для пілота дрона.

Щомісяця інструктори навчають близько 80-100 військових. Навчання тривають п’ять днів.

Навчання проходить і теоретично, і практично: умови на полігонах близькі до воєнних — з окопами та прискіпливими інструкторами.

Курсанти таким навчанням задоволені. Кажуть, що тут все відбувається динамічно та максимально наближено до реальних воєнних умов.

А як наші пілоти БПЛА на війні нищать ворога у глибокому тилу, читай в нашій розповіді про Станіслава та його батальйон.

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