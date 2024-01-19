Обстрелы, эвакуация и много неожиданностей для ДРГ: какая ситуация в Черниговской области 19 января

Ситуация в Черниговской области хоть и не так часто попадает в новостные заголовки, но до сих пор остается непростой. Ведь враг не только не оставляет область в покое и обстреливает мирное население, но и регулярно пытается применять ДРГ.

В эфире телемарафона Єдині новини глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал Яне Брензей, какая ситуация в области и эвакуация ли добровольной или принудительной, как в Харьковской области.

Также председатель ОВА ответил на вопрос, как часто российские ДРГ предпринимают попытки прорвать украинскую границу.

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Какая ситуация в Черниговской области

— 19 января на Черниговщине на пограничном наблюдается устоявшаяся опасная ситуация, потому что враг, как и в 2022-2023 годах, так и сейчас продолжает постоянно обстрелы Черниговского приграничья.

В прошлом году в области было 17 убитых на пограничных и 30 раненых. В 2024 году тоже уже погиб человек. Поэтому идет работа с населением по отселению их в более безопасные регионы.

Будет ли обязательна эвакуация в Черниговской области

— У нас нет ни обязательной, ни принудительной эвакуации, потому что не ведутся боевые действия. Однако постоянно есть обстрелы, поэтому продолжается активная работа громад, районных военных администраций, областной военной администрации. Мы постоянно говорим с людьми, подчеркиваем необходимость уехать.

Условно для себя я разбиваю приграничье на три зоны контроля. Самая опасная — это пятикилометровая зона. На сегодняшний день там остается проживать около 1500 человек и уже столько же уехало. Там у нас есть население пункты, которые сегодня люди полностью оставили.

Вторая зона — это населенные пункты, которые обстреливаются. Число людей там сегодня остается в пределах 13 000, около 2 000 уехало. Третья — это 20-километровая зона, а остается около 16 000 человек.

Что известно о деятельности вражеских ВРГ в Черниговской области

— В прошлом году мы зафиксировали 11 раз, когда заходило ДРХ. В этом году был уже однажды. Первая вошла группа и убила гражданского мужчину.

Однако успех работы ДРГ на нашей территории намного уменьшается, поскольку наши военные принимают контрдиверсионные меры. Также вместе мы наращиваем фортификацию и готовим еще много неожиданностей для диверсантов.

Украина продолжает активно строить оборонительную полосу на севере страны. Одно из ключевых направлений — Черниговское. В настоящее время его укрепляют дополнительными системами инженерных сооружений. Читай, как Черниговская область укрепляет оборону на границе с РФ.

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