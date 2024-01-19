Обстріли, евакуація та багато несподіванок для ДРГ: яка ситуація на Чернігівщині 19 січня

Безпекова ситуація на Чернігівщині хоч і не так часто потрапляє в новинні заголовки, але й досі лишається непростою. Адже ворог не лише не полишає область в спокої та обстрілює мирне населення, але й регулярно намагається застосовувати ДРГ.

В ефірі телемарафону Єдині новини голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус розповів Яні Брензей, яка ситуація в області та чи є евакуація добровільною або примусовою, як у Харківській області.

Також голова ОВА дав відповідь на запитання, як часто російські ДРГ роблять спроби прорвати український кордон.

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Яка ситуація на Чернігівщині

— 19 січня на Чернігівщині на прикордонні спостерігається стала небезпечна ситуація, тому що ворог, як і у 2022-2023 роках, так і зараз продовжує постійно обстріли Чернігівського прикордоння.

Минулоріч в області було 17 вбитих на прикордонні та 30 поранених. У 2024 році також вже загинула людина. Тому триває робота з населенням щодо відселення їх в більш безпечні регіони.

Чи буде обов’язкова евакуація в Чернігівській області

— У нас немає ні обов’язкової, ні примусової евакуації, тому що не ведуться бойові дії. Однак постійно є обстріли, тому наразі триває активна робота громад, районних військових адміністрацій, обласної військової адміністрації. Ми постійно говоримо з людьми, наголошуємо на необхідності виїхати.

Умовно для себе я розбиваю прикордоння на три зони контролю. Найнебезпечніша — це п’ятикілометрова зона. На сьогодні там лишається проживати близько 1500 осіб та вже стільки ж виїхало. Там у нас є населення пункти, які на сьогодні люди повністю залишили.

Друга зона — це ті населені пункти, які обстрілюються. Кількість людей там сьогодні лишається в межах 13 000, близько 2 000 виїхало. Третя — це 20-кілометрова зона, же лишається близько 16 000 осіб.

Що відомо про діяльність ворожих ДРГ на Чернігівщині

— Минулого року ми зафіксували 11 разів, коли заходило ДРГ. Цьогоріч був уже один раз. Перший зайшла група та вбила цивільного чоловіка.

Проте успіх роботи ДРГ на нашій території набагато зменшується, оскільки наші військові вживають контрдиверсійних заходів. Також спільно ми нарощуємо фортифікацію та готуємо ще багато несподіванок для диверсантів загалом.

Україна продовжує активно будувати оборонну смугу на півночі країни. Один з ключових напрямків — Чернігівський. Нині його укріплюють додатковими системами інженерних споруд. Читай, як Чернігівщина укріплює оборону на кордоні з РФ.

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