Актуальная карта боевых действий в Украине 22 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Многие сожженные свечи придется потратить в поисках света, не одна капля крови будет еще пролита в борьбе за нашу независимость, но каждый шаг на карте боевых действий будет сделан именно для полной свободы от оккупантов.

Один момент может казаться ничем, пока он не соберется вместе в вечность. Одно действие может ощущаться напрасным, пока не принесет целой нации желаемую победу света над тьмой.

Один день, даже очень непростой, все равно приближает украинцев к победе. Все эти, казалось, незаметные шаги традиционно фиксируют эксперты Генштаба ВСУ и Института изучения войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессорки:

Кремль продолжает демонстративные публичные действия по созданию информационных условий для затяжной войны в Украине.

Кроме того, Кремль продолжает продвигать информационные операции, угрожающие эскалацией из-за военной помощи Запада Украине, чтобы ослабить поддержку западных партнеров.

В то же время разведка США подтвердила конкуренцию между Министерством обороны России и Группой Вагнера. Стремление Пригожина к юридическому признанию Группы Вагнера может спровоцировать дальнейшую фракционизацию в российском правительстве.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 22 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

Враг не отказывается от своих захватнических планов, основные усилия сосредотачивают на попытках полной оккупации Донецкой области. Вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Противник продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. В других направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружено. В Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск. Кроме совместных учений, на белорусской территории идет подготовка российских подразделений.

В целях поддержания армии в готовности к применению в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. В этот раз до 30 января. Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов.

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От минометного и артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Бачевск и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск в Харьковской области. На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское, Краснопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Зализное Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском — обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов. В частности, это — Времовка и Новополь в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли со всего спектра артиллерии Веселое Запорожской области и Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Приднепровское и Херсон.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и два по позициям его ЗРК. Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.

Мир сплачивается вокруг Украины, чтобы найти все возможные способы помочь нашему государству. В частности, недавно у нашей делегации была возможность объяснить западным партнерам, какие неотложные потребности у украинцев. Читай, какими были результаты встреч в Давосе в интервью Елены Зеленской.

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