Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 22 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 января 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:22
Перехват ГУР
Я думал, на курорт поеду… А тут жесть! Оккупант жалуется на отсутствие техники и безумные потери
0:02:44
Гуляйполе новости
Без благ цивилизации и на грани гуманитарного кризиса: как выживает Гуляйполе
Карта бойових дій в Україні 20.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 20 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Последние видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 22 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:42
Мистецтво
Смертоносное железо становится произведением искусства! Как запорожские художники творят чудеса
0:03:39
Медицина ЗСУ
Состояние многих пациентов очень запущено… С чем столкнулась медицина в прифронтовых городах
0:02:55
Історія дівчини, яка дивом вижила після атаки на Дніпро 14 січня
Случилось бы самое худшее. Как поездка в горячую точку спасла девушку из Днепра от смерти под завалами
0:03:08
Волонтерство на Вінниччині
200 тысяч для ВСУ на пирогах и варениках! Бабушки в Винницкой области держат тыл
0:04:29
У Харкові створюють квартири-бункери для українців
Выдержат даже прямой удар баллистической ракеты! В Харькове начали изготавливать квартиры-бункеры
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:22
Перехват ГУР
Я думал, на курорт поеду… А тут жесть! Оккупант жалуется на отсутствие техники и безумные потери
0:02:44
Гуляйполе новости
Без благ цивилизации и на грани гуманитарного кризиса: как выживает Гуляйполе
0:05:30
Бровары
Первыми бросились на помощь детям: полицейские рассказали, что увидели на месте авиакатастрофы 18 января
Больше видео
Мистецтво
Читать дальше
Смертоносное железо становится произведением искусства! Как запорожские художники творят чудеса

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь