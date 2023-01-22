Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Чимало спалених свічок доведеться витратити у пошуках світла, не одна крапля крові буде ще пролита у боротьбі за нашу незалежність, та кожен крок на карті бойових дій буде зроблений задля цілковитої свободи.

Один момент може здаватись нічим, допоки він не збереться докупи у вічність. Одна дія може відчуватись марною, поки не принесе цілій нації бажану перемогу світла над темрявою.

Один день, навіть дуже непростий, все одно наближає українців до перемоги. А всі ці, здавалось, непомітні кроки традиційно фіксують експерти Генштабу ЗСУ та Інституту вивчення війни.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує плани країни-агресорки:

Кремль продовжує демонстративні публічні дії, спрямовані на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні.

Крім того, Кремль продовжує просувати інформаційні операції, що загрожують ескалацією через військову допомогу Заходу Україні, щоб послабити підтримку західних партнерів.

Водночас розвідка США підтвердила конкуренцію між Міністерством оборони Росії та Групою Вагнера. Прагнення Пригожина до юридичного визнання Групи Вагнера також може спровокувати подальшу фракціонізацію в російському уряді.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів-камікадзе залишається по всій Україні.

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, основні зусилля зосереджує на спробах повної окупації Донецької області. Вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Противник продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. Окрім спільних навчань, на білоруській території триває підготовка російських підрозділів.

З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському — обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це — Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та два по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників.

Світ гуртується навколо України, аби знайти усі можливі способи допомогти нашій державі. Зокрема, нещодавно у нашої делегації була можливість пояснити західним партнерам, які нагальні потреби в українців. Читай, якими були результатами зустрічей у Давосі в інтерв’ю Олени Зеленської.

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