Я маю виконувати своє завдання, попри емоції: інтерв’ю з Оленою Зеленською з Давосу

Ця війна змінила кожного з нас і таким чином, здається, перезапустила життя у всій країні. Зміни відчутні, як ті, що були здійснені до 24 лютого, так і рішучі трансформації після.

Однією з найбільш значущих стала зміна ролі жінки у житті країни та у війні. Так чимало з тих, кого колись вважали слабкими, пішли на фронт. А перша леді України тепер стала одним з найбільш потужних голосів народу та на рівні зі своїм чоловіком наближає спільну перемогу.

Олена Зеленська поділилася зі спеціальною кореспонденткою ICTV Наталією Луценко результатами зустрічі у Давосі.

Зараз також дивляться

Також перша леді України розповіла про підтримку формули миру світовою спільнотою та як їй вдається опанувати емоції у найскладніші моменти.

Про враження та результати зустрічі в Давосі

— Ці майже три дні були дуже насиченими на зустрічі та виступи. Авжеж моя місія на Давоському форумі цього року ще раз привернути увагу до необхідності допомоги для нашої країни у всіх сферах.

Не тільки у військовій сфері, у відбудові нашої країни, у гуманітарній допомозі для людей, які зараз страждають від холоду, зими та нестачі електрики.

Можу сказати, що у мене дуже позитивні емоції та враження після усіх цих численних зустрічей. Ми відчуваємо підтримку.

Я була б дуже оптимістична, оцінюючи результати загалом нашої делегації. Усі представники України працювали дуже активно.

Я знайшла кількох нових партнерів для фундації, почула голоси лідерів країн Європи та США у тому, що вони непохитні у своїй впевненості у нашій перемозі й в тому, що вони повинні допомагати.

Я бачу щире бажання допомагати, й це не може не тішити зараз.

Про підтримку світової спільноти формули миру від України

— Ми бачимо, що вони сприймають його як дійсно дієву можливість для припинення війни та фіксації миру. І ми бачимо, що наше бажання знайти лідерів у кожному з пунктів української формули миру, теж має відгук. Ми дуже хочемо, щоб навколо таких лідерів об’єднувалися й всі інші.

Якщо у кожному з десяти, напрямків знайдеться одна країна-лідер, то буде значно легше у їх втіленні.

Мені здається, ми ще довго будемо говорити про українську формулу миру. Авжеж це тільки перші кроки. Не можна сказати, що ми досягли усіх результатів, яких прагнемо. Але цей шлях ми пройдемо і я впевнена, що зробимо це успішно.

Головне — це об’єднання. І ми його бачимо.

Про те, чи не втомився світ від допомоги Україні

Я можу сказати, що й інтерес, і зацікавленість, і бажання допомагати не зменшуються.

Знаєте, мені здається, ось ці розмови про Ukraine fatigue (дослівний переклад з англійської “втому від України”, — ред.), потрібні саме державі-агресору. Щоб впевнити усіх, і нас самих також, що ця тема є болючою і всі від неї втомилися. Впевнена, що це не так. І нам не потрібно звертати на це увагу.

Ми маємо працювати, йти у своєму напрямку і так ми досягнемо своєї цілі.

Як вдається опанувати свої емоції

Без емоцій неможливо жити. Вони існують. На жаль, іноді не можна стримати сліз.

Я говорила, що хто може думати. що ми могли вже встигнути до трагедій, які кожного дня ми бачимо в Україні. Але ми не можемо до цього звикнути. Кожного разу це боляче.

Але я тут, щоб говорити ще раз про необхідність допомоги для України. Зокрема і для того, щоб не було більше таких трагедій, як сталася в Броварах.

Тому я маю робити над собою зусилля і продовжувати роботу. Це моє завдання. І мені здається, я маю його виконувати, незважаючи на емоції і на те, що складно. Просто збиратися і йти далі.

За минулий рік чимало чого змінилось, але найважливіше — світ згуртувався задля підтримки світової демократії та заради України. Тому вже вкотре міністри оборони різних країн збираються разом, аби вирішити, як допомогти нашій державі. Читай, яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі союзників Рамштайн-8.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!