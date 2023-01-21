Я должна выполнять свою задачу, несмотря на эмоции: интервью с Еленой Зеленской из Давоса

Эта война изменила каждого из нас и, таким образом, кажется, перезапустила жизнь во всей стране. Изменения ощутимы, как произошедшие до 24 февраля, так и решительные трансформации после.

Одним из наиболее важных стало изменение роли женщины в жизни страны и в войне. Так многие из тех, кого когда-то считали слабыми, ушли на фронт. А первая леди Украины стала одним из самых мощных голосов народа и на уровне со своим мужем приближает общую победу.

Елена Зеленская поделилась со специальной корреспонденткой ICTV Наталией Луценко результатами встречи в Давосе.

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Также первая леди Украины рассказала о поддержке формулы мира мировым сообществом и как ей удается овладеть эмоциями в самые сложные моменты.

О впечатлениях и результатах встречи в Давосе

— Эти почти три дня были насыщенными на встречи и выступления. Конечно, моя миссия на Давосском форуме в этом году еще раз привлечь внимание к необходимости помощи для нашей страны во всех сферах.

Не только в военной сфере, а и в восстановлении нашей страны, в гуманитарной помощи для людей, страдающих сейчас от холода, зимы и нехватки электричества.

Могу сказать, что у меня положительные эмоции и впечатления после всех этих многочисленных встреч. Мы ощущаем поддержку.

Я была бы очень оптимистична, оценивая результаты нашей делегации. Все представители Украины работали очень активно.

Я нашла нескольких новых партнеров для фонда, услышала голоса лидеров стран Европы и США в том, что они непреклонны в своей уверенности в нашей победе и в том, что они должны помогать.

Я вижу искреннее желание помогать и это не может не радовать сейчас.

О поддержке мирового сообщества формулы мира от Украины

— Мы видим, что они воспринимают ее как действительно действенную возможность прекращения войны и фиксации мира. И мы видим, что наше желание найти лидеров в каждом из пунктов украинской формулы мира тоже имеет отзыв. Мы очень хотим, чтобы вокруг таких лидеров объединялись все остальные.

Если в каждом из десяти направлений найдется одна страна-лидер, то будет легче в их воплощении.

Мне кажется, мы еще долго будем говорить об украинской формуле мира. Да, это только первые шаги. Нельзя сказать, что мы добились всех результатов, к которым стремимся. Но этот путь мы пройдем, и я уверена, что сделаем это успешно.

Главное — это объединение. И мы его видим.

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О том, не устал ли мир от помощи Украине

Я могу сказать, что и интерес, и заинтересованость, и желание помогать не уменьшаются.

Знаете, мне кажется, вот эти разговоры об Ukraine fatigue (дословный перевод с английского “усталость от Украины” — ред.) нужны именно государству-агрессору. Чтобы убедить всех, и нас самих также, что эта тема болезненна и все от нее устали. Уверена, что это не так. И нам не нужно обращать на это внимание.

Мы должны работать, идти в своем направлении, и так мы достигнем своей цели.

Как удается овладеть своими эмоциями

Без чувств невозможно жить. Они есть. К сожалению, иногда нельзя сдержать слез.

Я говорила, что кто-нибудь может думать, что мы могли уже успеть к трагедиям, которые каждый день мы видим в Украине. Но мы не можем к этому привыкнуть. Каждый раз это больно.

Но я здесь, чтобы еще раз говорить о необходимости помощи для Украины. В том числе и для того, чтобы не было больше таких трагедий, как произошла в Броварах.

Поэтому я должна делать над собой усилия и продолжать работу. Это моя задача. И мне кажется, я должна ее выполнять, несмотря на эмоции и на то, что сложно. Просто собираться и идти дальше.

За прошлый год многое изменилось, но самое важное — мир сплотился для поддержки мировой демократии и ради Украины. Поэтому в очередной раз министры обороны разных стран собирались вместе, чтобы решить, как помочь нашему государству. Читай, какое оружие получит Украина в результате встречи союзников Рамштайн-8.

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