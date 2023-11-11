Украина

Карта боевых действий 11 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 11 ноября 2023, 10:10
Карта бойових дій в Україні сьогодні 11.11.2023: онлайн

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Черга на кордоні з Польщею: що відомо станом на цю мить
Движение — 20 машин в сутки. Какая очередь на границе с Польшей — что известно по состоянию на этот момент
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 10 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:17
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