Карта боевых действий 11 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 ноября 2023 года уже давно стала особым ритуалом украинцев. Каждое утро рука так и тянется открыть ее и узнать последние обновления с фронта.
Впрочем, свобода дается не легко. Наши военные платят самую высокую цену за то, чтобы в тылу люди имели возможность спокойно засыпать и просыпаться в своих кроватях.
Так что не будем забывать собственноручно делать что-то ради общей победы над врагом и благодарить защитников Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска ведут наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута и Авдеевки, на западе и юго-западе от Донецка, на западе Донецкой области, в районе границы Донецко-Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвинулись на некоторых участках фронта.
В то же время оккупанты продолжают борьбу с низким моральным духом и плохой дисциплиной.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес пять ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 102 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также Россия атаковала Украину, применив две ракеты Х-59, противокорабельную ракету Оникс, ракету С-300, Х-31 и 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожена одна ракета Х-59 и 19 ударных БпЛА.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.
Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Красный Став Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Клещиевка, Северск, Архангельское, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Ивановка, Берислав Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация по направлениям:
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
Ракетные войска поразили:
Напомним, ранее мы рассказывали историю военного на псевдо Мольфар, встретившего войну в Крыму. Он поделился воспоминаниями о защите Донецкой области и полномасштабной войне.
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