Карта боевых действий 11 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 ноября 2023 года уже давно стала особым ритуалом украинцев. Каждое утро рука так и тянется открыть ее и узнать последние обновления с фронта.

Впрочем, свобода дается не легко. Наши военные платят самую высокую цену за то, чтобы в тылу люди имели возможность спокойно засыпать и просыпаться в своих кроватях.

Так что не будем забывать собственноручно делать что-то ради общей победы над врагом и благодарить защитников Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска ведут наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута и Авдеевки, на западе и юго-западе от Донецка, на западе Донецкой области, в районе границы Донецко-Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвинулись на некоторых участках фронта.

В то же время оккупанты продолжают борьбу с низким моральным духом и плохой дисциплиной.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес пять ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 102 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также Россия атаковала Украину, применив две ракеты Х-59, противокорабельную ракету Оникс, ракету С-300, Х-31 и 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожена одна ракета Х-59 и 19 ударных БпЛА.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Красный Став Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Клещиевка, Северск, Архангельское, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Ивановка, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и ставит минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы в Белгородской области.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и ставит минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы в Белгородской области. На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши защитники отразили восемь атак.

направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши защитники отразили восемь атак. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области. Успехов не имел.

направлении противник вел штурмовые действия возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области. Успехов не имел. На Бахмутском направлении наши военные отразили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении россияне пытаются оцепить Авдеевку. Украинские воины отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

направлении россияне пытаются оцепить Авдеевку. Украинские воины отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там украинские силы отразили 18 атак врага.

направлении враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там украинские силы отразили 18 атак врага. На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон и истощают врага вдоль всей линии фронта.

направлении противник вел штурмовые действия в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон и истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении наши военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Ракетные войска поразили:

восемь артиллерийских средств;

один пункт управления;

четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

одно средство противовоздушной обороны;

один склад боеприпасов;

четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, ранее мы рассказывали историю военного на псевдо Мольфар, встретившего войну в Крыму. Он поделился воспоминаниями о защите Донецкой области и полномасштабной войне.

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