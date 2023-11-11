Встретил войну в Крыму, а сейчас — на Бахмутском направлении! История бойца с позывным Мольфар

Ежеминутно наш суверенитет защищают от российских захватчиков тысячи защитников и защитниц на самых ожесточенных направлениях фронта. И для многих эта война началась не утром 24 февраля 2022 года от взрывов и звонков близких, а еще в далеком 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

Одним из таких является боец 22-й отдельной механизированной бригады с позывным Мольфар. Историю этого военнослужащего рассказала в издании Network UA журналистка Кристина Луцик, которая поехала на Бахмутское направление, чтобы пообщаться с Мольфаром.

О начале войны в Крыму

Мольфар вспоминает, что война для него началась не 24 февраля, а значительно раньше. В 2013 году он проходил срочную службу в Крыму в составе 36 бригады береговой охраны, где уже тогда видел тех самых зеленых человечков.

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Однажды утром, как он вспоминает, их часть взяли в окружение.

Сначала приехали мужики в спортивных костюмах с российскими флагами и начали кричать перед воротами, а потом пригнали несколько автобусов с российскими военными, которые были без опознавательных знаков, — рассказывает боец о весне 2014 года в Крыму.

Мольфар также вспоминает, что той весной в Крыму многие из командного состава и военных перешли на сторону России, но некоторые, в том числе и он, остались верны присяге. Через две недели после захвата их части, он вместе с побратимами перебрался на материковую часть Украины и продолжил службу в 36 бригаде морской пехоты.

О защите Донецкой области и полномасштабной войне

Знакомство с Донецкой областью, произошло у Мольфара в 2015 году. Он оставался в армии до 2017 года. После этого началась его гражданская жизнь, полная путешествий и новых впечатлений. Так продолжалось до момента, пока 24 февраля его не мобилизовали и он вернулся к военной жизни.

— С тех пор была куча моментов, когда можно было не вернуться домой. Неоднократно сидели во время “плотной работы арты”. Это вообще рулетка. Можешь просто сидеть в окопе и все вроде окей, а потом по тебе начинают работать из всего. Война — это страшно, — говорит мужчина.

Через некоторое время Мольфар продолжил свою военную службу под Авдеевкой, а после присоединился к 22 отдельной механизированной бригаде. Сейчас мужчина находится под Бахмутом, выполняя очень сложные задачи.

Он рассказал, что дроны передают россиянам китайцы, к тому же враги сами их производят. По его мнению, дроны являются важным элементом войны.

На нашем участке фронта находится большое количество разведывательных и ударных дронов со стороны врага, — говорит Мольфар.

Военнослужащий также рассказал о вражеских тактиках мясных штурмов и выжженной земли. Армия России разрушает села на линии фронта и сравнивает их с землей, несмотря на то, что там есть гражданское население.

Несмотря на это, Мольфар отметил, что среди врагов есть и квалифицированные и обученные специалисты, которых обычно берегут и используют как разведку, а всю черную работу выполняют бойцы низших звеньев.

После разговора Мольфар отправился на передовую, в направлении, где раздаются взрывы и стоит густой дым. Он поехал на ноль без видимых признаков страха, но с четким пониманием того, зачем он рискует жизнью на залитой кровью земле.

Главное фото: Network UA

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