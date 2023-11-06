Сначала хотел умереть, но взял себя в руки. История военного с позывным Лис

Именно трагедия в Буче стала решающей для Лиса, после чего он решился пойти с друзьями в армию. До войны защитник с позывным Лис работал в IT-сфере и активно волонтерил. С первой попытки попасть на службу не удалось. Лишь впоследствии для него нашлось место в разведроте.

Сначала подразделение Лиса выполняло боевые задачи на Севере и в Харьковской области, а зимой этого года их перебросили на Донецкое направление.

12 дней под постоянными обстрелами военные удерживали позиции. В один из таких дней Лис получил ранения. Вспоминает, тогда он остался один на один с противотанковой управляемой ракетой. Осколки повредили защитнику левую ногу, тазовую часть, задели и правую ногу тоже. Первые минуты после взрыва Лис помнит в деталях.

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Я переворачиваюсь на спину, смотрю на ногу, а тогда еще только-только снег выпал белый. С одной стороны, так хорошо было, прикольно, а потом смотришь на ногу, а там кровь по белому снегу расходится, — вспоминает Лис.

Защитник вспоминает, был момент, когда задумывался о смерти, но взял себя в руки, наложил турникет, а затем собратья за рекордные 15 минут эвакуировали его в стабилизационный пункт. В Краматорске Лису ампутировали ногу. Впоследствии шла речь и о повторной ампутации, но уже выше колен. Но хирургам удалось спасти колено и поставить защитника на протез.

Лис говорит, его мотивацией были маленькие успехи на пути, который он преодолел, и желание вернуться к ребятам. Пока что Лис осваивает временный протез.

После того как Лис получит более устойчивый протез, продолжит занятия с физическим терапевтом, чтобы и дальше совершенствовать навыки ходьбы и не только. Сам Лис говорит, что его цель — как можно скорее встать на ноги и вернуться к собратьям, которые продолжают защищать нашу землю от врага.

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