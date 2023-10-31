До последнего не покидала родной дом! История спасения Раисы Костричко из Авдеевки

Ее фото облетели социальные сети и опубликовали ведущие издания. Раиса Ивановна Костричко — учительница украинского языка, которая до последнего оставалась в разрушенном доме в Авдеевке. Читай в материале историю спасения женщины.

Жила в разбомбленном доме: история спасения Раисы Костричко

О Раисе Ивановне рассказали фотографы Константин и Владислава Либеровы во время поездки в Авдеевку:

— В городе до сих пор остаются гражданские люди. Те, кто по разным причинам не хочет выезжать. Кто-то находится на территории пункта несокрушимости, кто-то в подвалах. А кто-то, как Раиса Ивановна Костричко, до сих пор живет в квартире. Несмотря на то, что половина ее дома просто уничтожена.

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О Раисе Ивановне рассказали и те, кто ее знает лично. Она в прошлом была учительницей украинского языка, в школе отработала 30 лет.

Женщина жила в разбомбленном доме в Авдеевке вместе со своей кошкой Машкой. Эвакуироваться из города, в котором прожила всю свою жизнь, не хотела.

Сейчас женщину вместе с кошкой вывезли сотрудники Белого Ангела, она находится в безопасности. С ней работают волонтеры и врачи. Но таких счастливых историй крайне мало, ведь люди до последнего отказываются эвакуироваться, а соглашаются только тогда, когда ситуация становится критической.

Журналистка СТБ Мария Малевская узнала больше о Раисе Ивановне во время поездки к ней. Женщину удалось уговорить на эвакуацию благодаря врачу Авдеевской больницы Виталию. Сотрудники Белого Ангела отвезли женщину в больницу, где оказали ей помощь.

Потом сказали, что нужно поехать и получить пенсию. Таким образом, вывезли ее. А потом еще и вернулись за кошкой Машкой, — говорит Мария Малевская.

Раиса сейчас нуждается в помощи врачей и других специалистов. Ведь то, что она увидела и пережила, невозможно забыть. Это сказалось на состоянии физического и ментального здоровья женщины.

На видео, которое запечатлела наша журналистка, Раиса Ивановна отказывалась эвакуироваться к сестре, потому что та “ее не любит”. Другой причиной не эвакуироваться она называла беспорядок в квартире.

Поэтому журналистка призывает людей не героизировать женщину, а отнестись с пониманием к ее состоянию. Военные и волонтеры просят людей, которые остаются в критической опасности, не оттягивать эвакуацию.

Ранее мы рассказывали историю женщины, спасшей троих украинских защитников.

Фото: Мария Малевская, Нацполиция

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