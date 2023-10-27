Вывезла раненого в диване! История отважной женщины из Херсона, которая спасла трех украинских защитников

Жить в оккупации — огромное испытание и ужасное бремя для тех, кто больше всего ценит свободу. Но иногда смелость и свободный дух украинцев в очередной раз удивляет, как, например, в случае Софии Белой — жительницы Правдиного Херсонской области.

Историю отважной женщины рассказала журналистка Суспільного Екатерина Гончаренко.

История Софии Белой

Первого раненого домой практически притащил муж Софии. Разместил сначала на кухне. Звали хвоенного Евгений, он был самым молодым из спасенных.

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А потом через несколько дней супруги разместили дома еще двух украинских защитников — Артема из Киева и Сергея.

Спрятать бойцов решили в подвале, прикрытом густой травой и цветами. А на дворе был август 2022 года, продолжались бои за село, поэтому российские оккупанты практически врывались в дома, чтобы найти украинских военнослужащих.

Месяц София кормила и лечила раненых бойцов, а потом захватчики пришли и приказали выселяться из дома — хотели сами там жить.

Тогда женщина с мужем стали думать, как спасти своих защитников и вывезти их из оккупации незаметно. Сначала измерили диван, а затем свой автомобиль. Оказалось, что его удастся вывезти именно в таком виде. Так что внутри дивана спрятали Артема.

Сергея, которому к тому времени уже было более 50 лет, выдали за своего родственника. А вот Евгения представили своим сыном. Когда удалось пройти все проверки и уехать, от счастья даже кричали.

А сейчас, когда прошел уже год после тех событий, София с мужем продолжают держать связь со спасенными бойцами. А в благодарность на стене теперь висит подписанный флаг Украины.

Всю оккупацию находилась в родном Херсоне и Инна Микуцкая. Даже под угрозой собственной жизни женщина вышивала украинские сорочки и вела дневник в соцсетях. Читай хроники оккупации гида Инны Микуцкой.

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