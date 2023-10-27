Вивезла пораненого в дивані! Історія відважної жінки з Херсонщини, яка врятувала трьох українських захисників

Жити в окупації — величезне випробування та жахливий тягар для тих, хто понад усе цінує свободу. Та деколи сміливість та вільний дух українців вчергове дивує, як, наприклад, у випадку Софії Білої — жительки Правдиного Херсонської області.
Історію відважної жінки розповіла журналістка Суспільного Катерина Гончаренко.
Першого пораненого додому практично притягнув чоловік Софії. Розмістив спершу на кухні. Звали військового Євген, він був наймолодшим з врятованих.
А потім за кілька днів подружжя розмістило вдома ще двох українських захисників — Артема з Києва та Сергія.
Заховати бійців вирішили у підвалі, що був прикритий густою травою та квітами. А на дворі був серпень 2022 року, тривали бої за село, тож російські окупанти практично вривались у хати, аби знайти українських військовослужбовців.
Місяць Софія годувала та лікувала поранених бійців, а потім загарбники прийшли та наказали виселятись з хати — хотіли самі там жити.
Тоді жінка з чоловіком почали думати. як врятувати своїх захисників та вивезти їх з окупації непомітно. Спершу виміряли диван, а потім свою автівку. Виявилось, що його добре вдасться вивезти саме у такому вигляді. Тож всередині дивану заховали Артема.
Сергія, якому на той час вже було більше ніж 50 років, видали за свого родича. А ось Євгена представили своїм сином. Коли вдалось пройти всі перевірки та виїхати, то від щастя навіть кричали.
А зараз, коли минув вже рік з тих подій, Софія з чоловіком продовжують тримати зв’язок з врятованими бійцями. А на знак подяки на стіні тепер висить підписаний прапор України.
Усю окупацію перебувала у рідному Херсоні й Інна Микуцька. Навіть під загрозою власного життя, жінка вишивала українські сорочки та вела щоденник у соцмережах. Читай хроніки окупації гідеси Інни Микуцької.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.