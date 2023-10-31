Розповіді

До останнього не полишала рідну домівку! Історія порятунку Раїси Костричко з Авдіївки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 31 Жовтня 2023, 13:00
Жила у розбомбленому будинку: історія порятунку Раїси Костричко

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