До останнього не полишала рідну домівку! Історія порятунку Раїси Костричко з Авдіївки

Її фото облетіли соціальні мережі та надрукували провідні видання. Раїса Іванівна Костричко — вчителька української мови, яка до останнього залишалася у зруйнованому будинку в Авдіївці. Читай у матеріалі історію порятунку жінки.

Жила у розбомбленому будинку: історія порятунку Раїси Костричко

Про Раїсу Іванівну розповіли фотографи Костянтин та Владислава Ліберови під час поїздки до Авдіївки:

— У місті досі залишаються цивільні люди. Ті, хто з різних причин не хоче виїжджати. Хтось перебуває на території пункту незламності, хтось — у підвалах. А хтось, як Раїса Іванівна Костричко — досі живе у квартирі. Попри те, що половину її будинку просто знищено.

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Про Раїсу Іванівну розповіли і ті, хто її знають особисто. Вона в минулому була вчителькою української мови, у школі відпрацювала 30 років.

Жінка жила в розбомбленому будинку в Авдіївці, разом зі своєю кішкою Машкою. Евакуюватися з міста, в якому прожила все своє життя, не хотіла.

Нині жінку разом із кішкою вивезли працівники Білого Янгола, вона в безпеці. З нею працюють волонтери та лікарі. Та таких щасливих історій вкрай мало, адже люди до останнього відмовляються евакуюватись, а погоджуються лише тоді, коли ситуація стає критичною.

Журналістка програми Вікна-новини СТБ Марія Малевська дізналася більше про Раїсу Іванівну під час поїздки до неї. Жінку вдалося вмовити на евакуацію завдяки лікарю Авдіївської лікарні Віталію. Працівники Білого Янгола відвезли жінку до лікарні, де надали їй допомогу.

Потім сказали, що потрібно поїхати та отримати пенсію. Таким чином вивезли її. А потім ще й повернулися за кішкою Машкою, — каже Марія Малевська.

Пані Раїса нині потребує допомоги лікарів та інших спеціалістів. Адже те, що вона побачила та пережила, неможливо забути. Це позначилося на стані фізичного та ментального здоров’я жінки.

На відео, що зафільмувала наша журналістка, Раїса Іванівна відмовлялася евакуюватись до сестри, бо та “її не любить”. Іншою причиною не евакуюватися вона називала безлад у квартирі.

Тому журналістка закликає людей не героїзувати жінку, а поставитися з розумінням до її стану. Військові та волонтери просять людей, що залишаються у критичній небезпеці, не відтягувати евакуацію.

Раніше ми розповідали історію жінки, яка врятувала трьох українських захисників.

Фото: Марія Малевська, Нацполіція

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