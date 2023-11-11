Зустрів війну у Криму, а нині — на Бахмутському напрямку! Історія бійця на псевдо Мольфар

Щохвилини наш суверенітет захищають від російських загарбників тисячі захисників та захисниць на найзапекліших напрямках фронту. І для багатьох ця війна розпочалася не вранці 24 лютого 2022 року від вибухів та дзвінків близьких, а ще у далекому 2014 році, коли Росія окупувала український Крим та частину Донбасу.

Одним із таких є боєць 22-ї окремої механізованої бригади на псевдо Мольфар. Історію цього військовослужбовця розповіла у виданні Network UA журналістка Христина Луцик, яка поїхала на Бахмутський напрямок, аби поспілкуватися з Мольфаром.

Про початок війни у Криму

Мольфар пригадує, що війна для нього почалася не 24 лютого, а значно раніше. У 2013 році він проходив строкову службу в Криму у складі 36 бригади берегової охорони, де вже тоді бачив тих самих “зелених чоловічків”.

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Одного ранку, як він згадує, їхню частину взяли в оточення.

Спочатку приїхали мужики в спортивних костюмах з російськими прапорами і почали кричати перед воротами, а потім пригнали кілька автобусів з російськими військовими, які були без розпізнавальних знаків, — розповідає боєць про весну 2014 року у Криму.

Мольфар також пригадує, що тієї весни в Криму багато хто з командного складу та військових перейшли на бік Росії, але деякі, зокрема й він, залишилися вірними присязі. Через два тижні після захоплення їхньої частини, він разом із побратимами перебрався на материкову частину України та продовжив службу в 36 бригаді морської піхоти.

Про захист Донецької області та повномасштабну війну

Знайомство з Донецькою областю відбулося у Мольфара у 2015 році. Він залишався в армії до 2017 року. Після цього почалося його цивільне життя, повне подорожей та нових вражень. Так тривало аж до моменту, допоки 24 лютого його не мобілізували й він повернувся до військового життя.

— З того часу була купа моментів, коли можна було не повернутися додому. Неодноразово сиділи під час “щільної роботи арти”. Це взагалі рулетка. Можеш просто сидіти в окопі й все ніби окей, а потім по тобі починають працювати з усього. Війна — це страшно, — каже чоловік.

Через певний час Мольфар продовжив свою військову службу під Авдіївкою, а потім приєднався до 22 окремої механізованої бригади. Наразі чоловік перебуває під Бахмутом, виконуючи дуже складні завдання.

Він розповів, що дрони росіянам передають китайці, до того ж вороги самі їх виготовляють. На його думку, дрони є важливим елементом війни.

На нашій ділянці фронту перебуває велика кількість розвідувальних та ударних дронів зі сторони ворога, — каже Мольфар.

Військовослужбовець також розповів про ворожі тактики м’ясних штурмів та випаленої землі. Армія Росії руйнує села на лінії фронту та зрівнює їх із землею, попри те, що там є цивільне населення.

Попри це, Мольфар зазначив, що серед ворогів є й кваліфіковані та навчені фахівці, яких зазвичай бережуть та використовують як розвідку, а всю чорну роботу виконують бійці нижчих ланок.

Після розмови Мольфар відправився на передову, у напрямку, де лунають вибухи та стоїть густий дим. Він поїхав на нуль без видимих ознак страху, але з чітким розумінням того, навіщо він ризикує життям на залитій кров’ю землі.

Головне фото: Network UA

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