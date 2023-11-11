Карта бойових дій 11 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 11 листопада 2023 вже давно стала особливим ритуалом українців. Щоранку рука так і тягнеться відкрити її та дізнатись останні оновлення з фронту.

Утім свобода дається не легко. Наші військові платять найвищу ціну за те, щоб у тилу люди мали можливість спокійно засинати та прокидатись у своїх ліжках.

Тож не забуваймо власноруч робити щось заради спільної перемоги над ворогом та дякувати захисникам України.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська ведуть наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та Авдіївки, на заході та південному заході від Донецька, на заході Донецької області, в районі кордону Донецько-Запорізької області, а також на заході Запорізької області та просунулися на деяких ділянках фронту.

Водночас окупанти продовжують боротьбу з низьким моральним духом і поганою дисципліною.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 листопада 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також Росія атакувала Україну, застосувавши дві ракети Х-59, протикорабельну ракету Онікс, ракету С-300, Х-31 та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Червоний Став Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Сіверськ, Архангельське, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Іванівка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

та напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та ставить мінно-вибухові загородження вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та ставить мінно-вибухові загородження вздовж державного кордону в Бєлгородській області. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили вісім атак.

напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили вісім атак. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області. Успіху не мав.

напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші військові відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку росіяни намагаються оточити Авдіївку. Українські воїни відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

напрямку росіяни намагаються оточити Авдіївку. Українські воїни відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там українські сили відбили 18 атак ворога.

напрямку ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там українські сили відбили 18 атак ворога. На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку наші військові ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Ракетні війська уразили:

вісім артилерійських засобів;

один пункт управління;

чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

один засіб протиповітряної оборони;

один склад боєприпасів;

чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію військового на псевдо Мольфар, який зустрів війну в Криму. Він поділився спогадами про захист Донецької області та повномасштабну війну.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.