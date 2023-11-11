Карта бойових дій 11 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 11 листопада 2023 вже давно стала особливим ритуалом українців. Щоранку рука так і тягнеться відкрити її та дізнатись останні оновлення з фронту.
Утім свобода дається не легко. Наші військові платять найвищу ціну за те, щоб у тилу люди мали можливість спокійно засинати та прокидатись у своїх ліжках.
Тож не забуваймо власноруч робити щось заради спільної перемоги над ворогом та дякувати захисникам України.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська ведуть наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та Авдіївки, на заході та південному заході від Донецька, на заході Донецької області, в районі кордону Донецько-Запорізької області, а також на заході Запорізької області та просунулися на деяких ділянках фронту.
Водночас окупанти продовжують боротьбу з низьким моральним духом і поганою дисципліною.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Також Росія атакувала Україну, застосувавши дві ракети Х-59, протикорабельну ракету Онікс, ракету С-300, Х-31 та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА.
На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Червоний Став Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Сіверськ, Архангельське, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Іванівка, Берислав Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація за напрямками:
Протягом минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.
Ракетні війська уразили:
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію військового на псевдо Мольфар, який зустрів війну в Криму. Він поділився спогадами про захист Донецької області та повномасштабну війну.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.