Карта боевых действий 15 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 15 сентября 2023 года, конечно, не кофе сутра, но ежедневные достижения ВСУ на ней действительно хорошо взбодряют.

Каждый отвоеванный сантиметр родной земли дается тяжелым трудом, потом и кровью. Но такая цена не останавливает наших защитников.

Так что и тыл ничего не может остановить в желании стать надежной поддержкой ВСУ, продолжать донатить и проверять сведения Генштаба ВСУ и аналитику Института изучения войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продвинулись в западной части Запорожской области и продвинулись в районе Бахмута в условиях продолжения контрнаступательных операций на обоих участках фронта.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецкой и восточной границе Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Всего враг нанес один ракетный и 44 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, безуспешно пытается осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах Стрелечьей, Плетеновки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Гремячка, Гай Черниговской области, Старая Гута, Уланово, Мачулища, Грабовское, Пономаренки Сумской области и Нескучное, Охримовка, Нестерное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Степной Новоселовки, Котляровки Харьковской области и Надежды, Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Кучеривка, Кисловка, Ивановка, Синковка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону и успешно отразили ряд вражеских атак в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы враг нанес неподалеку от Пантелеймоновки, Керамика, Ласточкиного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники успешно отбили около десяти атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись Водяное, Пречистовка, Новомайорское и Старомайорское Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии и минометов около десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Гавриловка, Змиевка, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и Покровское Днепропетровской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевкм и Андреевкм Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили один пункт управления, два зенитно-ракетных комплекса, пять артиллерийских средств и один состав боеприпасов противника.

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