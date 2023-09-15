Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 15 вересня 2023, звісно, що не кава зранку, але щоденні досягнення ЗСУ на ній дійсно добре збадьорюють.

Кожен відвойований сантиметр рідної землі дається тяжкою працею, потом та кров’ю. Але така ціна не спиняє наших захисників.

Тож і тил нічого не може зупинити в бажанні стати надійною підтримкою ЗСУ, продовжувати донатити та перевіряти зведення Генштабу ЗСУ та аналітику Інституту вивчення війни.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська просунулися в західній частині Запорізькій області та просунулися в районі Бахмута в умовах продовження контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту.

Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецької та східній межі Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Стрілечої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Грем’ячка, Гай Чернігівської області, Стара Гута, Уланове, Мачулища, Грабовське, Пономаренки Сумської області та Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворог завдав неподалік Пантелеймонівки, Кераміка, Ласточкиного, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники успішно відбили близько десять атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали Водяне, Пречистівка, Новомайорське та Старомайорське Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько десять населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Гаврилівка, Зміївка, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Покровське Дніпропетровської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили один пункту управління, два зенітно-ракетні комплексів, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів противника.

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