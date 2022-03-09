КоордиНация: в Украине создали единственный агрегатор полезных ссылок о войне

Для удобного поиска информации в Украине создали проект КоордиНация. В нем собраны все необходимые материалы, которые ищет каждый во время войны.

Это единственный агрегатор всех полезных ссылок. На сайте можно найти информацию о том, как действовать, если увидел неразорванный снаряд, что делать при родах в бомбоубежище или как перечислить средства на нужды ВСУ.

Все ссылки и материалы на сайте – из официальных источников. Для этого на платформе работает несколько десятков волонтеров.

– Команда работает ежедневно, 24/7 и обновляет эти ссылки, – рассказывает основательница проекта.

Больше о самом проекте можно послушать в видео, а ссылку на самое полезное время настоящего прямо здесь – https://viyna.net/.