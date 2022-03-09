КоордиНація: в Україні створили єдиний агрегатор корисних лінків про війну

Для звичного і зручного пошуку інформації в Україні створили проект КоордиНація. Там зібрані усі необхідні матеріали, які шукає кожен під час війни.

Це єдиний агрегатор всіх корисних лінків. На сайті можна знайти інформацію про те, як діяти, якщо побачив нерозірваний снаряд, що робити у разі пологів у бомбосховищі або як перерахувати кошти на потреби ЗСУ.

Всі лінки та матеріали на сайті — з офіційних джерел. Для цього на платформі працюють кілька десятків волонтерів.

Команда працює щодня, 24/7 та оновлює ці лінки, — розповідає засновниця проекту.

Більше про сам проект можна послухати у відео, а посилання на найкорисніший час сьогодення просто тут —https://viyna.net/.