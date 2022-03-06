Курс рубля, митинги, агония олигархов. Ситуация в России 06.03.22

Российские олигархи вывозят драгоценности заграницу, а простые россияне пытаются скупить как можно больше импортных товаров, пока магазины не закрылись. Теперь можно точно говорить о том, что каждый россиянин ощутит на себе последствия путинской агрессии.

По состоянию на сегодняшний день курс рубля в обменниках составляет 180 рублей за доллар — это вдвое больше, чем было до начала российского вторжения в Украину. Такая ситуация подыгрывает на руку российским оппозиционерам, созывающим людей на массовые митинги.

Однако все попытки бунта заканчиваются преимущественно в автозаках.

Только сегодня ручные полицейские Путина задержали более 2 тысяч митингующих. О ситуации в России подробнее – смотрите в сюжете.