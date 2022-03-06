Курс рубля, мітинги, агонія олігархів. Ситуація в Росії на 06.03.22

Російські олігархи вивозять коштовності закордон, а прості росіяни навпаки намагаються якомога більше придбати імпортних товарів, доки магазини не закрилися. Тепер можна точно говорити про те, що кожен мешканець Росії відчує на собі наслідки путінської агресії.

Станом на сьогодні курс рубля в обмінниках становить 180 рублів за долар — це вдвічі більше, ніж було до початку російського вторгнення в Україну. Така ситуація підіграє на руку російським опозиціонерам, які скликають людей на масові мітинги.

Але всі спроби бунту закінчуються переважно в автозаках.

Лише за сьогодні ручні поліцейські Путіна затримали більш як 2 тисячі мітингарів. Про ситуацію в Росії детальніше — дивіться в сюжеті Вікон.