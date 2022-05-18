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Мужчины должны защищать свою землю — Как 91-летний ветеран УПА из Косовщины благодарит защитников полка Азов

Ирина Тимчишин 19 мая 2022, 00:30

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