Он 20 лет был в рядах УПА, участвовал в антисоветских восстаниях и десять лет просидел в лагерях. Теперь против российских захватчиков на передовой воюют его сын и внук.

Мужчины должны защищать свою землю – иначе никак, – убежден дедушка.

Петр Пидлатайчук более 70 лет назад партизанил против красной армии. В ряды УПА он принял 20. Был хорунжим на псевдо Спартак, пока его не задержали и бросили в тюрьму.

Мы в плен не сдавались. Последняя была либо пуля, либо граната.

Однако были и предатели. Так, по рассказу бывшего воина УПА, окружной проводник службы безопасности стал враждебным агентом и выдал часть бойцов.

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Часть солдат УПА расстреляли, остальных отправили в лагеря. Пану Петру приговорили к 25 годам заключения, но после смерти Сталина срок уменьшили до десяти.

С тех пор прошло более 70 лет, а россияне человечности так и не получили, говорит бывший воин УПА. Они уничтожают украинцев и все не могут воспринять как отдельную нацию.

Уничтожали за лозунги Слава Украины и наш украинский флаг. Или отправляли на 25 лет в Сибирь.

На свободу Петро Пидлатайчук вышел в 1962 году, женился, имеет двух сыновей и четырех внуков. Однако бандеровский дух в семье жив до сих пор, потому что за Украину воюет один из его сыновей.

Его внук тоже на войне, ему чуть больше 20 лет, столько, сколько было дедушке, когда тот стал на освободительный путь.

Как говорит сам Петр, у мамы и папы есть свои чувства, но есть что-то выше – долг перед своей страной и своим народом.

Добудеш украинское государство, или пропадешь в борьбе за него.

91-летний воин УПА из Косовщины благодарит несокрушимых защитников батальона Азов, которые в настоящее время в окружении, но все равно избивают российских захватчиков на Азовстали. Однако мужчина верит, что азовцы вернутся домой в живых и с победой.

Если ты тоже обеспокоен жизнью украинских военных и стремишься узнать официальные подробности процесса спасения, читай, что известно об эвакуации бойцов Азова на сегодня.