Нервы просто не выдерживают — как живут жители Авдеевки, которую неустанно обстреливают россияне

Авдеевка в Донецкой области подвергается постоянным обстрелам российской артиллерии и авиации, а также боевиков так называемой “ДНР”.

Наши коллеги с Радио Свобода побывали в городе и пообщались с теми, кто не хочет покидать родную Авдеевку.

Летит с трех направлений — Ясиноватой, Верхнеторецкого, аэропорта, Спартака, Донецка. То есть со всей оккупированной территории ведется обстрел города, — говорит подполковник полиции Роман Дводненко.

В городе от дома к дому можно увидеть точечные попадания снарядов, последствия пожаров, а во дворах — воронки от ракет. Местные уже привыкли спать в сырых подвалах домов, потому что другого выбора нет.

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В любой момент может произойти “прилет”. В Авдеевке постоянно слышна работа вражеской артиллерии. Она никогда не стихает, а только становится более или менее интенсивной.

В городе нет газа, света и воды. Люди готовят на огне у себя во дворе под звуки непрерывной канонады. Из более чем 20 000 жителей в Авдеевке остается примерно 3 000.

Это уже предел всего. Нервы не выдерживают, просто не выдерживают. Каждый день одно и то же, — делится житель города Николай.

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