Україна

Нерви просто не витримують — як живуть мешканці Авдіївки, яку невпинно обстрілюють росіяни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Червня 2022, 13:00

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