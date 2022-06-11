Нерви просто не витримують — як живуть мешканці Авдіївки, яку невпинно обстрілюють росіяни

Авдіївка, що на Донеччині, потерпає від постійних обстрілів російської артилерії та авіації, а також бойовиків так званої “ДНР”.
Наші колеги з Радіо Свобода побували в місті та поспілкувалися з тими, хто не хоче покидати рідну Авдіївку.
Летить з трьох напрямків — Ясинуватої, Верхньоторецького, аеропорта, Спартака, Донецька. Тобто з усієї окупованої території ведеться обстріл міста, — говорить підполковник поліції Роман Дводненко.
Летить з трьох напрямків — Ясинуватої, Верхньоторецького, аеропорта, Спартака, Донецька. Тобто з усієї окупованої території ведеться обстріл міста, — говорить підполковник поліції Роман Дводненко.
У місті від будинку до будинку можна побачити точкові влучання снарядів, наслідки пожеж, а у дворах — вирви від ракет. Місцеві вже звикли спати в сирих підвалах будинків, адже іншого вибору немає.
У будь-який момент може статись “прильот”. В Авдіївці постійно чутно роботу ворожої артилерії. Вона ніколи не стихає, а лиш стає більш чи менш інтенсивною.
У місті немає газу, світла та води. Люди готують на вогні в себе у дворі під звуки безперервної канонади. З понад 20 000 жителів в Авдіївці залишається приблизно 3 000.
Це вже межа всього. Нерви не витримують, просто не витримують. Кожен день одне й теж саме, — ділиться мешканець міста Микола.
Це вже межа всього. Нерви не витримують, просто не витримують. Кожен день одне й теж саме, — ділиться мешканець міста Микола.
Постійні вибухи, життя в окопах та зруйновані окупантами будинки довкола — це те, з чим наші захисники стикаються щодня на лінії фронту. Українські військові показали свої будні на передовій.
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